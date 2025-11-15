Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев

В мероприятии принимают участие 40 политиков из европейских стран.

Симпозиум II «БРИКС — Европа» 2025 торжественно открыли в Сочи. В нем участвуют 40 политиков из ряда европейских стран.

На мероприятии выступил директор Института Европы Российской академии наук Алексей Громыко. Он назвал быстрое развитие БРИКС отражением «перемещения тяжести мировой политики и экономики в Евразию».

«БРИКС — своего рода исследовательская лаборатория по повышению эффективности механизмов глобального управления и регулирования», — заявил Громыко.

При этом он добавил, что БРИКС делает работу для настоящего и для будущего в отличие от западных стран, которые направлены на сохранение статус-кво.

Первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Владимир Якушев пояснил, что страны Глобального Юга нацелены на развитие и расширение взаимной торговли.

Также на церемонии открытия выступили с речью президент India Foundation Рам Мадхав и президент фонда «За мир и дружбу между народами» Пьер де Голль.

