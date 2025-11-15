«Очень старается»: как Регина Тодоренко поддерживает фигуру после родов

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Воспитанием детей звезда занимается параллельно с физическими нагрузками.

Телеведущая Регина Тодоренко усиленно занимается поддержанием фигуры после рождения третьего ребенка. Об этом в беседе с 5-tv.ru она рассказала вместе со своим мужем, певцом Владом Топаловым на премии журнала «ОК!».

По словам супруга звезды, она практически все свободное время по возможности уделяет занятиям спортом. Например, знаменитость делает упражнения на растяжку и практикует йогу дома. Также Регина занимается и другими техниками на разные группы мышц. Помимо этого, телеведущая посещает спортзал.

«Она очень старается правильно питаться, она занимается пилатесом, делает растяжку днем, делает йогу днем дома, она ходит на тренировки», — отметил Топалов.

В свою очередь Регина поблагодарила за отличное телосложение гены и свою материнскую активность, ведь следить за тремя наследниками — непростой труд.

«Спасибо генам. Спасибо родителям. А второе — трое детей — нахаживаю по дому десять тысяч шагов», — сказала она.

При этом с детьми супруги занимаются вместе.

«Все это параллельно», — добавил Влад.

Мужа многодетная мама тоже привлекает к занятиям спортом. Влад даже садится на шпагат, о чем Тодоренко рассказала с восхищением.

«Вы не видели, как он сидит в шпагате», — подчеркнула она со смехом.

