«Я научилась»: Катя Лель дала совет, как реагировать на агрессивных людей

Певица Катя Лель: раздраженный человек в первую очередь недоволен собой

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Если рядом с вами находится раздраженный человек, то есть только один способ, как себя вести.

Если рядом с вами находится раздраженный человек, то следует не обращать на него внимания. Таким мнением с корреспондентом 5-tv.ru поделилась заслуженная артистка России Катя Лель на Звездном бранче.

Исполнительница хита «Муси-пуси» уверена: если человек находится в негативе и провоцирует свое настроение на окружающих, то он, прежде всего, недоволен собой.

«Поэтому, естественно, он раздражается на людей, которые вокруг него. Я к этому научилась спокойно относиться», — подчеркнула певица.

Сохранять душевное спокойствие Кати Лель помогает постоянная работа над собой. Знаменитость призналась, что она занимается медитациями, мантрами и дыхательными практиками. Именно благодаря этому артистке удается найти баланс в себе и абстрагироваться от агрессии вокруг.

«Ты можешь абсолютно спокойно нести свой свет. Улыбаясь этому человеку и желая ему здоровья», — подытожила Катя Лель.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что певица Люся Чеботина посмеялась над слухами о «пенсионном» романе ради карьеры.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.