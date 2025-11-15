Двое несовершеннолетних погибли при пожаре в Саратовской области

Фото, видео: Telegram/Следком 64/su_skr64; 5-tv.ru

Есть пострадавшие.

В Саратовской области в результате пожара погибли четыре человека: двое детей и двое взрослых. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления (СУ) СК РФ по региону в своем официальном Telegram-канале.

Инцидент произошел 15 ноября в городе Ершов. Как установило следствие, ночью в частном доме по улице Восточная разгорелся пожар. В результате погибли четыре человека, включая двух несовершеннолетних четырех и 15 лет.

«С пожара удалось выбраться 19-летнему юноше», — говорится в публикации ведомства.

Следователи провели осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы. В настоящее время причины и детали трагедии выясняются. По этому факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

