Самые яркие и влиятельные: гости премии ОК! Awards «Больше чем звезды — 2025»
Поклонники и читатели журнала отдали свои голоса за героев первых полос — спортсменов, актеров и актрис, музыкантов, режиссеров и других представителей шоу-бизнеса.
В одном из залов столичного отеля Four Seasons Hotel Moscow 14 ноября прошла десятая, юбилейная церемония вручения премии журнала ОК! «Больше чем звезды». Голосование читателей продлилось месяц, они выбирали самых ярких, талантливых и успешных представителей российского шоу-бизнеса — лучших из лучших в различных номинациях. Итоги подведены, победители названы
Ведущими церемонии стали Вадим Верник, Екатерина Вилкова и Александра Ребенок. Узнать имена лауреатов премии собрались самые влиятельные шоумены, актеры, музыканты, спортсмены, режиссеры, продюсеры, друзья и партнеры журнала ОК! Награды получили Ксения Собчак и Константин Богомолов, Алсу и Ева Власова, Кирилл Сарычев, Александра Урсуляк, Кристина Бабушкина, рэпер Баста (Настоящее имя Василий вакуленко) и его жена Елена Пинская-Вакуленко, Регина Тодоренко и Влад Топалов, Эмин Агаларов, Яна Рудковская и другие.
Завершилась церемония OK! «Больше чем звезды — 2025» выступлением Владимира Преснякова и Натальи Подольской. Они исполнили свои громкие хиты, заставив танцевать весь зал. Лучшие наряды, счастливые улыбки, заслуженное признание и море оваций! Кто стал семьей года, кто получил награду за грандиозный вклад в развитие индустрии — смотрите в фоторепортаже 5-tv.ru.
Элегантный Игорь Верник вручил награду в номинации «Главный герой. Сериалы. Дуэты» актерам сериала «Аутсорс» Миле Ершовой и Эльдару Калимулину.
Актер Денис Шведов порадовал поклонников появлением на красной ковровой дорожке и стильным строгим образом — какой мужчина!
Скромный народный артист РФ Константин Хабенский получил награду в номинации «Главный герой. Театр. Актер» за роль в спектакле «Кабала святош» (МХТ имени Чехова).
Победительницу в категории «Новые лица. Музыка» называл режиссер нашумевшего сериала «Дайте шоу» Дмитрий Литвиненко. Ей стала VENERA (Дарья Янина).
«Специальный приз за выдающийся вклад в музыку» достался блистательному и неподражаемому Филиппу Киркорову — народному артисту России.
Одну из наград актерам — новым лицам российского кино — вручала Ирина Старшенбаум. А заслуженная артистка РФ Виктория Исакова, ослепившая всех роскошным платьем, стала лучшей актрисой сериалов.
«Приз зрительских симпатий» благосклонно приняла продюсер Яна Рудковская, выбравшая для красной дорожки классический роскошный образ.
Актриса кино, театра и телевидения, певица и телеведущая — все это великолепная Екатерина Шпица! На этот раз в интригующем будуарном образе!
Певец, успешный бизнесмен и многолетний друг и партнер журнала ОК! Эмин Агаларов в этот вечер вручил приз зрительских симпатий.
В номинации «Родители года» приз получили совсем недавно ставшие многодетными Регина Тодоренко и Влад Топалов. Мама и папа троих мальчишек выглядят потрясающе. Неужели они успевают работать, растить детей и еще высыпаться?!
Певица Жасмин предстала перед камерами в роковом красном — золото, блеск алого атласа и голливудские локоны! Ее заметили все!
Телеведущая Юлия Барановская в очередной раз доказала, что мама, вырастившая троих детей может и блестящую карьеру строить, и выглядеть при этом сногсшибательно сексуально!
Элегантная и минималистично-стильная Екатерина Вилкова — одна из ведущих мероприятия и пронзительная актриса. Ее красота и популярность не меркнут из года в год!
Традиционный приз Вадима Верника в этом году получила благородная и вечно молодая Алсу. Она также порадовала публику выступлением в дуэте с Евой Власовой.
Актер Алексей Чадов с красавицей-женой Лейсан Галимовой. Любуясь ее длинными ножками, возможно, кто-то и упустил, что рядом стоит еще и муж-кинозвезда!
Свой приз получил и народный артист России Сергей Безруков за роль в сериале «Плевако». Не один, а с супругой Анной Матисон, режиссером сериала «Плевако».
Премию «Герой из сети» Кириллу Сарычеву вручал прошлогодний лауреат Давид Манукян, который в 2025-м сменил приоритеты — теперь он любящий муж и счастливый отец!
Еще один приз Вадима Верника получил певец Владимир Пресняков. А потом с женой Натальей Подольской, с которой недавно отметил 20-летие, завершил церемонию OK! «Больше чем звезды — 2025» мини-концертом.
В номинации «Новые формы» редакция ОК! награждает новый опыт звезд, не связанный напрямую с их основной профессией. Награда досталась Заре за альбом песен Владимира Высоцкого «Прерванный полет».
Приз «Блистательный образ Меrсurу» получила талантливая актриса с безупречным вкусом, которую мечтают снимать практически все режиссеры. Народная артистка России Анна Михалкова!
