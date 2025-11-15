«Будут»: Трамп подтвердил намерение проводить ядерные испытания

Трамп: У нас будут ядерные испытания, потому что другие люди тестируют

Фото: Reuters/Jonathan Ernst

Президент США заявил, что намерен проверить ядерное оружие «на равных» с другими странами.

Президент США Дональд Трамп подтвердил свой план провести ядерные испытания. В ходе деловой поездки во Флориду американский лидер объяснил свое намерение тем, что проверку данного вооружения проводят и другие государства.

«У нас будут ядерные испытания, потому что другие люди тестируют», — заявил Трамп.

Глава Белого дома сообщил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия «на равных» с другими странами с соответствующими программами, в конце октября в своей социальной сети Truth Social. Он также подчеркнул, что процесс будет запущен немедленно. После заявления Трампа, что он уже отдал поручение Пентагону, глава Минэнерго США Крис Райт отметил, что речь идет о субкритических тестах, не предполагающих ядерных взрывов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию, заявил о серьезной настороженности Москвы. Он подчеркнул, что не слышал о планах России проводить собственные испытания и добавил — до сих пор не было получено никаких официальных разъяснений от Вашингтона относительно слов Трампа о ядерных тестах.

Лавров напомнил, что один из представителей Пентагона прямо указывал на геополитические цели ядерных испытаний США. И это, по мнению дипломата, тревожный сигнал и отклонение от принципа, который закрепили Михаил Горбачев и Рональд Рейган в прошлом веке. Что ядерная война не может быть выгодной. И она не должна начаться.

Президент РФ Владимир Путин еще два года назад заявлял, что Москва ответит зеркально, если одна из ядерных держав проведет полноценное испытание ядерного оружия. Неделю назад официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что ни Россия, ни Китай не проводят подобных тестов, а Путин не давал указания готовиться к ним.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил США о наличии у страны ядерного оружия.

