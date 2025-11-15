«Обнаружена авиабомба»: в Нюрнберге эвакуировали около 21 тысячи человек

В Нюрнберге эвакуировали около 21 тысячи человек из-за авиабомбы

Фото: www.globallookpress.com/Daniel Karmann

Это крупнейшая подобная операция со времен Второй мировой войны.

В немецком городе Нюрнберг эвакуировали около 21 тысячи человек из-за обнаруженной при строительных работах авиабомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщил немецкий портал BR24.

«Во время строительных работ в Нюрнберге обнаружена авиабомба времен Второй мировой войны. 450-килограммовую бомбу необходимо обезвредить. Для этого до 21 тысячи жителей будут вынуждены покинуть свои дома», — отмечается в публикации.

Операция по эвакуации 21 тысячи человек при радиусе 800 метров от места обнаружения авиабомбы названа местными властями крупнейшей со времен Второй мировой войны.

Уточняется, что полиция перекрыла улицы в близлежащем районе. Для оповещения жителей власти задействовали автомобили с громкоговорителями. На месте работает около 900 сотрудников экстренных служб, включая почти 500 пожарных, около 250 фельдшеров, 60 сотрудников ведомства технического содействия, три эксперта по сносу зданий и более 100 полицейских.

Для эвакуации населения задействовали десять автобусов, которые перевезли часть жителей в местное убежище.

Авиация союзников наносила удары по Нюрнбергу с 1940 года. Однако до 1944 года для этих целей использовали только самолеты ВВС Великобритании. Позднее к бомбардировкам присоединились и части ВВС США. Количество налетов на немецкий город значительно увеличилось в 1945 году. Основу авиации союзников при атаках Нюрнберга составляли американские бомбардировщики B-17.

