«Феминизм погубит»: Сосо Павлиашвили дал совет, как сохранить семью

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Вяткин; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Взаимоотношения мужчины и женщины всегда очень простые и при этом очень сложные.

Феминизм губит семейные отношения. Таким мнением поделился певец Сосо Павлиашвили. О том, как должны общаться мужчина и женщина он вместе с женой Ириной Патлах и сыном Леваном Павлиашвили, который предпочел молча слушать родителей и набираться мудрости, порассуждал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на концерте «Звезды Востока» на сцене столичной «Live Арены». По мнению Иосифа Раминовича (Настоящее имя артиста. — Прим. ред.), в первую очередь в паре должно быть доверие.

«Доверяйте друг другу. Не оставляйте в себе что-то недосказанное — это раз. Во-вторых, больше уступайте друг другу. Больше уступайте, запомните, феминизм погубит. Нельзя ни в коем случае», — заявил он.

Ирина Патлах кивала, слушая мужа, и продолжала его мысль. О необходимости в любой ситуации искать компромисс. Она уверена, что договориться можно всегда, для этого нужно просто обоим захотеть найти решение проблемы. Безвыходных ситуаций в браке нет, считает супруга музыканта. Главное — не нервничать и трудиться, и все будет прекрасно.

Павлиашвили в свою очередь все-таки снял часть ответственности за успешный брак с женщины. Небольшую часть, если точнее — 20%. Он пожелал дамам встретить мужчину, который умеет уступать, ведь в этом его сила. Но просто радоваться такому партнеру не получится, его надо постоянно убеждать, что он главный, сильный, делать его лучше и «не залезать на шею».

«От вас зависит все. 80% счастья зависит от вас. От вашей выдержки, от вашей красоты, от вашего отношения. Вы всегда должны льву говорить, что он лев, добытчик, он главный. И в это время делать свое! Это замечательно! Он все будет делать для вас. Вы только дайте понять, что он нужен, что он сильный. Я вот просто как своим дочерям вам это говорю от всей души», — сказал исполнитель.

По словам Сосо Павлиашвили, он сумел создать семейное счастье, то же сделала и его жена. Они «вытерпели и выгрызли» свой успешный брак, хотя тому было много препятствий и шансов расстаться навсегда. Но люди захотели быть вместе — и так случилось. Потому что нет ничего выше любви и отношений.

«Если видите, что мальчик не понимает это, постарайтесь дать ему это понять. Может, у него было немножко не такое детство, как хотелось бы. Тяжелое время — последние 20-30 лет после развала величайшей страны… И как можно больше приобщайтесь к богу, приобщайтесь, он вам во всем будет помогать», — заключил Павлиашвили.

Что ж, бог помогает, женская выдержка или большое чувство — пожалуй, у каждой пары свой сценарий, в котором, возможно, присутствует доля везения. А феминизм, изначально призванный уравнять политические, социальные, экономические и личные права женщин с правами мужчин, был призван не только позволить дамам иметь собственные деньги, занимать должности, голосовать и выходить замуж не по принуждению, дал возможность еще и развестись с домашним тираном или насильником, не потеряв детей и репутацию. И потом уже искать мужчину, способного уступать и идти на компромисс.

Ранее в эксклюзивном интервью 5-tv.ru психолог Екатерина Лукашкина рассказала, как выйти из токсичных отношений.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.