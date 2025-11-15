Люся Чеботина посмеялась над слухами о «пенсионном» романе ради карьеры

Певица Чеботина о романе ради карьеры: Никогда бы в жизни такого не сделала

Певица уже спокойно реагирует на сплетни о себе.

Певица Люся Чеботина не переживает из-за неприятных слухов, сплетен и клеветы в прессе. Даже мнение, что карьеру она построила благодаря богатому любовнику пенсионного возраста, уже не цепляет. Привыкла. По словам артистки, о ней и похуже говорили, вот только действительности все это не соответствует. Своим мнением на этот счет артистка поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на концерте «Звезды Востока» на сцене столичной «Live Арены».

«Что только про меня не говорили, начиная с того, что я спала с мужчиной пенсионного возраста во имя карьеры. Никогда бы в жизни такого не сделала. Я — человек, который про любовь, про чувства и про то, что вопреки… Знаете, неинтересно», — заявила звезда.

Как отметила Чеботина, во время чтения очередного материала в СМИ, основанного на данных «источника», у нее возникает только одно желание — призвать журналистов и их информаторов проверять свои сведения перед публикацией. По мнению артистки, 99% статей о знаменитостях не имеют никакого отношения к их реальной жизни — все это неправда.

«Поэтому я отношусь к этому спокойно, просто лишний раз перепроверяйте, а лучше спрашивайте у того человека, про которого хотите написать, чтоб он вам подтвердил или опроверг», — заключила Чеботина.

Стоит отметить, певица долго шла к известности и популярности и пережила немало разочарований на творческом пути. С детства она занималась музыкой, после школы выучилась на педагога по эстрадно-джазовому вокалу, жаждала славы уровня Уитни Хьюстон, не меньше.

Чтобы приблизиться к цели, с юных лет Чеботина участвовала в конкурсах и проходила кастинги в телепроекты — слеты Республики KIDS, украинская версия шоу «Голос», российское шоу «Главная сцена», «Новая волна». Параллельно в соцсетях она публиковала каверы на хиты других исполнителей и благодаря большому количеству просмотров получала предложения от успешных артистов — дуэты.

Первый альбом «Безлимитная любовь» Чеботина создала сама — как автор, композитор и исполнитель, но желаемого успеха так и не получила. Прорыв случился в 2021 году, когда «выстрелил» хит «Солнце Монако». Не раз певица заявляла, что после такого пути к большой сцене смешно слушать сплетни о состоятельных благодетелях — никогда мужчина ее не содержал.

Впрочем, с армией поклонников пришла и армия хейтеров. Как и любой известный человек, Люся Чеботина сталкивается с негативом, причем не только от зрителей или пользователей соцсетей. Ранее 5-tv.ru рассказывал, за что артистку не любит музыкальный критик Сергей Соседов. Исполнительнице остается только умолять оставить ее в покое.

