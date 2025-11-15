Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Разведывательные подразделения выявили укрепленный район противника и группу украинских неонацистов, укрывшуюся внутри массивного бетонного сооружения.

Артиллерийский расчет САУ «Малка» группировки войск «Центр» уничтожил пункт временной дислокации вместе с живой силой формирований ВСУ на красноармейском направлении СВО.

Расчет 203-мм самоходной артиллерийской установки большой мощности 2С7М «Малка» 120-й гвардейской артиллерийской бригады группировки войск «Центр» уничтожил здание со скоплением украинских боевиков на подступах к Красноармейску Донецкой Народной Республики (ДНР) в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Разведывательные подразделения выявили укрепленный район противника и группу украинских неонацистов, укрывшуюся внутри массивного бетонного сооружения. Расчет БпЛА подтвердил полученные разведданные и скорректировал целеуказания для артиллерийского удара. После получения координат цели расчет «Малки» выдвинулся на заранее подготовленную огневую позицию, подготовил орудие к залпу, навелся и выполнил серию прицельных выстрелов мощными 203-мм осколочно-фугасными снарядами весом 110 кг каждый. Корректировка огня велась по данным с БпЛА, что обеспечило оперативное и точное огневое поражение выявленной вражеской цели. С дистанции свыше 25 километров цель была успешно уничтожена.

По завершении боевой задачи артиллерийский расчет оперативно сменил огневую позицию, что позволило минимизировать риск ответного удара. Эти действия являются частью отработанной тактики, применяемой артиллеристами в современных боевых условиях.

Артиллеристы группировки войск «Центр» ежедневно уничтожают артиллерийские батареи, разрушают укрепления, подавляют командные пункты, ликвидируют огневые средства, вооружение, объекты военной инфраструктуры и технику ВСУ, а также поддерживают действия штурмовых подразделений.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.