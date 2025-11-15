Фицо посоветовал студентам, сорвавшим его выступление, отправиться на Украину

Роберт Фицо предложил студентам, сорвавшим его выступление, ехать на Украину

Политик подчеркнул, что выступает против продолжения конфликта.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что студентам, которые сорвали его выступление, следует отправиться на Украину.

Группа студентов в черной одежде во время выступления политика встали со своих мест и развернули флаг Украины. При этом они звенели связками ключей.

«Езжайте воевать на Украину, если хотите, вот что посоветуем», — отметил политик.

По словам Роберта Фицо, такое поведение демонстрирует, что молодежь не готова вести диалог, а также не уважает противоположные точки зрения.

После инцидента в аудитории осталось около половины студентов, которые не поддержали акцию.

Кроме того, Фицо подчеркнул, что выступает против продолжения украинского конфликта.

Словакия придерживается собственной позиции по отношению к России. Так, 10 ноября Братислава выступила против использования замороженных активов РФ для помощи Украине. Роберт Фицо считает, что такие меры не помогут разрешить конфликт.

При этом ранее власти Словакии уже сообщали, что не поддержат 18-й пакет санкций против России, однако позднее они изменили свое решение. Похожая ситуация складывалась и вокруг 19-го пакета мер, который все страны ЕС, включая и Словакию, одобрили в конце октября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Фицо обвинил Украину в нанесении ущерба интересам Европы.

