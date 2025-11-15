В МИД прокомментировали риск денонсации Молдавией соглашения с РФ о культцентрах

Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

Кишинев заявляет, что Москва якобы использует такие организации для продвижения «искаженных нарративов» на территории европейской страны.

Вероятная денонсация Молдавией соглашения с РФ о культурных центрах вызывает сожаление. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Соответствующая публикация появилась на сайте ведомства.

«Очередной шаг молдавской стороны в направлении денонсации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Молдова о создании и функционировании культурных центров, на основании которого в Кишиневе работает Российский центр науки и культуры, не может вызывать ничего, кроме сожаления», — сказано в заявлении.

Как отметила пресс-секретарь российского внешнеполитического ведомства, авторы инициативы по денонсации недовольны отсутствием молдавского культурного центра в Москве. При этом, по их мнению, РФ использует такие организации на территории европейской страны, чтобы продвигать «искаженные нарративы». По словам Захаровой, эти обвинения несправедливы.

Представитель МИД РФ подчеркнула: инициатива Молдавии направлена исключительно на закрытие Русского дома и зачистку страны от любого российского гуманитарного присутствия. А так называемый евроинтеграционный проект — только предлог. Кишинев при этом действует вопреки интересам своего народа, уничтожая все, что «хоть как-то напоминает о незыблемых и проверенных веками связях с Россией».

Проект денонсации соглашения, согласно которому в Молдавии работает Русский дом, был одобрен парламентом в первом чтении 13 ноября. Его поддержали 60 депутатов правящей Партии действия и солидарности и часть представителей партии «Демократия дома». Законопроект представил министр культуры республики Кристиан Жардан. По мнению Захаровой, ситуация не поддается логическому обоснованию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Молдавия намерена завершить переговоры о вступлении в Евросоюз к 2028 году.

