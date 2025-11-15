Американские чиновники хотят убедить Трампа отказаться от ядерных испытаний

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Эксперты и представители ведомств обеспокоены, они назначили встречу в Белом доме и готовятся представить свои аргументы.

Высокопоставленные чиновники из администрации президента США Дональда Трампа хотят отговорить его от возобновления полномасштабных испытаний ядерного оружия. Для этого они планируют организовать срочную встречу в Белом доме. Об этом сообщают представители телеканала CNN со ссылкой на собственные источники.

«Министр энергетики Крис Райт, глава Национальной администрации по ядерной безопасности (NNSA) Брэндон Уильямс и официальные лица из Национальных лабораторий США планируют проинформировать Белый дом, что они не считают целесообразным подрывать оружие для испытаний ядерных боеголовок, как предложил Трамп», — пишет автор материала.

Один из информаторов, позиция чиновников категорично, они намерены прямо заявить, что «никаких испытаний, связанных со взрывом ядерных материалов, не будет». Цель — изменить мнение Трампа относительно испытаний и добиться испытаний без детонации ядерного заряда. Но эта уверенность не дает гарантий, так как все полномочия сосредоточены в руках главы Белого дома, и он будет принимать окончательное решение, даже если с ним не согласятся эксперты и руководители соответствующих ведомств.

В NNSA идея Трампа, рожденная во время турне по странам Азии, вызвала замешательство, кроме того, он не дал точных объяснений по поводу будущих испытаний. Источник телеканала подчеркнул, что американский лидер буквально «зациклился» на своем плане. В связи с этим представители ведомства подготовили служебную записку, в которой подробно описали современные методы обеспечения боеготовности ядерного арсенала, такие как компьютерное моделирование и испытательные полеты невзрывных боеголовок.

По данным чиновников, на проведение научно значимых подземных испытаний потребуется как минимум 36 месяцев, а экоактивисты затянут процесс судебными исками еще больше.

Заявление Дональда Трампа о его поручении Пентагону начать испытания прозвучало 29 октября. Упомянутый Крис Райт позже заявил, что они пройдут без ядерных взрывов. Глава минэнерго США Крис Райт рассказал, что ядерные испытания Вашингтона будут носить субкритический характер — пройдут без ядерных взрывов. В России пока не опасаются, тревожной информации не поступало — об этом, как ранее писал 5-tv.ru, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Однако российский лидер Владимир Путин уже поручил министерствам иностранных дел и обороны, спецслужбам и гражданским ведомствам внести предложения о вероятном начале подготовки к испытаниям ядерного оружия. Он также отметил, что Москва готова к адекватным мерам в случае исполнения плана Трампа.

