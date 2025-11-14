«Это очень почетно»: певица Sevillе получила статуэтку «Зеленый граммофон»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина; 5-tv.ru

Наградила артистку глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Певица Seville (настоящее имя Севиль Велиева — Прим. ред.) получила статуэтку «Зеленый граммофон», которая присуждается за вклад в развитие экологической культуры и популяризацию осознанного образа жизни. Награждение прошло в Москве в рамках 30-й церемонии вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». В беседе с корреспондентом 5-tv.ru артистка призналась, что награда стала для нее неожиданностью.

«Для меня тоже была неожиданностью эта награда… Пока планами делиться не буду, но будьте точно уверены, что это очень почетно, и я очень постараюсь оправдать в лице группы и в лице себя как женщины эту почетную награду», — заявила солистка группы Artik & Asti.

По словам артистки, «Зеленый граммофон» стал для нее отправной точкой, определяющей дальнейший путь развития. В беседе с журналистами она призвала всех бережно относиться к природе и следить за чистотой окружающей среды.

«Если я буду идти в общественном месте и увижу мусор — я его подниму и выброшу. И мне кажется, что это самое простое, но если каждый человек будет так делать, это уже огромная победа над собой и во благо природы», — отметила Seville.

Статуэтку певица получила из рук главы Росприроднадзора Светланы Радионовой. По ее словам, отбор на держателя награды проводился среди многих артистов, и в этом году был выбран самый перспективный исполнитель.

«Мы ждем активного амбассадора, который готов тратить свои силы. И я очень поддержу артиста нашего, который сказал, что достаточно быть хорошим человеком», — призналась руководитель Росприроднадзора.

