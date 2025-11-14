На ЗАЭС отключена ЛЭП «Днепровская» из-за автоматической защиты

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Это одна из двух линий электропередач, которая обеспечивает нужды станции.

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) была отключена линия электропередачи (ЛЭП) «Днепровская» по причине срабатывания автоматической защиты. Об этом стало известно из сообщения в Telegram-канале ЗАЭС.

«Вследствие срабатывания автоматической защиты отключена линия электропередачи „Днепровская“ — одна из двух линий, обеспечивающих собственные нужды Запорожской АЭС», — говорится в сообщении.

В настоящий момент АЭС получает электроэнергию для собственных нужд по линии «Ферросплавная-1». Все параметры безопасности в норме, персонал контролирует ситуацию.

Кроме того, уточняется, что все блоки Запорожской АЭС остановлены и находятся в состоянии «холодного останова». Оборудование обслуживается в соответствии с регламентом, контроль норм осуществляется специалистами по радиационной безопасности.

Радиационный фон на станции и прилегающей к ней территории находится на оптимальном уровне и не превышает естественных фоновых природных значений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудили вопросы безопасности на ЗАЭС.

