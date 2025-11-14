Минцифры обновило «белый список» сайтов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Эти ресурсы будут доступными во время ограничений мобильного интернета.

Министерство цифрового развития РФ обновило список ресурсов, которые останутся доступными во время ограничений мобильного интернета. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Расширенный перечень теперь включает в себя значимые государственные ресурсы, такие как сайты Госдумы, федеральных министерств, служб и агентств, Генеральной прокуратуры и региональных правительств, а также ключевые государственные информационные системы. Помимо этого, в список вошли такие важные для граждан сервисы, как «Почта России», система цифровой маркировки «Честный знак», РЖД, навигационный сервис 2ГИС и погодный ресурс Gismeteo.

«Эти приложения и сайты остаются доступными в периоды ограничений. Операторы мобильной связи уже реализовали необходимые настройки», — говорится в публикации Минцифры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что мессенджер МАХ будет работать в условиях ограничений мобильной связи. Крупнейшие операторы начали предоставлять абонентам возможность свободно пользоваться приложением.

