Путин одобрил стратегию повышения безопасности дорожного движения

Принятие этой меры призвано повысить эффективность реализации государственной политики в этом направлении.

Президент России Владимир Путин одобрил долгосрочную стратегию по улучшению безопасности дорожного движения в стране, рассчитанную до 2030 года и с перспективой до 2036 года. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Стратегия содержит оценку текущего положения дел в сфере безопасности дорожного движения и определяет векторы ее дальнейшего развития. Она включает в себя статистические показатели, а также в ней перечислены потенциальные угрозы в этой сфере. Принятие этой меры призвано повысить эффективность реализации государственной политики в этом направлении.

Глава государства поручил правительству РФ утвердить план мероприятий по реализации указа в течение полугода.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о дорожных улучшениях на северо-западе столицы. Среди нововведений — дополнительные полосы, турбированные перекрестки, а также вафельные разметки. Кроме того, установлено 11 новых пешеходных переходов, что позволяет обеспечить безопасность пешеходов.

