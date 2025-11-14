Трамп назвал продвижение демократами темы Эпштейна попыткой отвлечь от шатдауна

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Оппозиция готова на все, чтобы сдвинуть фокус с ситуации вокруг остановки работы правительства.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Демократическая партия намеренно поднимает тему, связанную с делом финансиста Джеффри Эпштейна, чтобы отвлечь внимание граждан от внутренних проблем и политических просчетов, особенно в период шатдауна. Об этом американский лидер написал в своей социальной сети Truth Social.

«Демократы делают все возможное, чтобы снова продвинуть дело Эпштейна, несмотря на публикацию министерством юстиции 50 тысяч страниц документов. Это делается, чтобы отвлечь внимание от всех их злонамеренных и неудачных инициатив, в особенности шатдауна», — написал Дональд Трамп.

Кроме того, президент США отметил, что не будет отвечать на вопросы по делу Эпштейна, заявив, что ответственность за него лежит не на Республиканской партии. Также Трамп указал на «совершенный беспорядок» у демократов.

«Не тратьте свое время зря, допытываясь до Трампа. Я занят, я управляю страной», — заключил глава Белого дома.

Джеффри Эпштейн был американским финансистом и мультимиллионером, близким к ряду влиятельных политиков, бизнесменов и представителей шоу-бизнеса. В 2008 году он был впервые признан виновным по делу о склонении несовершеннолетних к проституции, но получил крайне мягкое наказание. В 2019 году Эпштейна вновь арестовали по обвинениям в создании сети сексуальной эксплуатации несовершеннолетних девушек.

Он был найден мертвым в своей камере в федеральной тюрьме в Нью-Йорке в августе 2019 года. Официальная версия — самоубийство.

