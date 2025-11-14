Посол России во Франции отметил вклад художника Булатова в современное искусство

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Творца при жизни выделяли не только успехи в работе, но и душевные черты.

Российский дипломат Алексей Мешков, представляющий РФ во Франции, назвал скончавшегося Эрика Булатова одним из самых значимых современных мастеров и ключевой фигурой среди соотечественников, живущих в Париже. Об этом он сказал на траурной церемонии в память о творце, которую посетил лично.

По его словам, Булатов входит в число наиболее выдающихся художников нашего времени.

«Главное его наследие — это та доброта и тот свет, которые он оставил нам, уходя. <…> Мы в нем потеряли не только прекрасного человека, но и одного из самых ярких представителей русской диаспоры во Франции», — процитировал Мешкова ТАСС.

Дипломат отметил, что художника выделяли не только художественные успехи, но и душевные черты: даже в период тяжелой болезни он оставался оптимистом и не терял улыбки.

Вдова Эрика Булатова, Наталья, сообщила, что пока не может говорить о планах по увековечиванию его творческого пути из-за недавней утраты. Она выразила благодарность прессе Франции за внимание к наследию супруга. Вдову поразило, что ведущие издания вроде Le Figaro и Le Monde уделили время публикациям уходу из жизни ее супруга.

«Это нечасто случается во Франции, в отличие от США или Германии», — отметила Булатова.

Эрик Булатов скончался 9 ноября в возрасте 92 лет. Он стал знаменитым благодаря полотнам, где гармонично сплетались слова и визуальные элементы, создавая глубокие образы на стыке искусства, лингвистики и пространства. В СССР художник прославился как автор иллюстраций для детской литературы, но настоящую славу обрел в области концептуальной живописи на мировой арене.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что прощание с художником Эриком Булатовым пройдет в Париже.

