Секс укоряет заживление ран при сочетании с назальным спреем

Участникам эксперимента наносили небольшие повреждения на предплечья.

Исследователи из Цюрихского университета пришли к выводу, что интимная близость в сочетании с назальным спреем окситоцина может ускорять восстановление организма. Результаты работы опубликованы в JAMA Psychiatry.

В эксперименте участвовали 80 здоровых пар, средний возраст которых составлял 27 лет. Участникам нанесли небольшие повреждения на предплечья и разделили на группы с разными вмешательствами: спрей с окситоцином, позитивные беседы между партнерами, комбинацию обоих методов и плацебо.

Выяснилось, что ни спрей, ни беседы по отдельности не ускоряли заживление. Заметный эффект наблюдался только при сочетании окситоцина с позитивными взаимодействиями, особенно если пары включали телесный или сексуальный контакт. У таких участников фиксировался более низкий уровень кортизола — гормона стресса, который замедляет работу иммунной системы.

Ученые считают, что сочетание окситоцина с позитивным поведением в отношениях может стать новым направлением для ускорения восстановления после травм и заболеваний, включая помощь пожилым людям с ослабленным иммунитетом.

Окситоцин — нейропептид, играющий важную роль в модуляции социальных и эмоциональных реакций, снижении стресса и улучшении межличностных связей.

Назальное введение позволяет обойти гематоэнцефалический барьер, доставляя гормон напрямую в мозг. Эта форма широко исследуется из-за ее способности усиливать социальное взаимодействие, уменьшать тревожность и способствовать формированию доверия.

