Эффективно или нет? Почему люди все больше интересуются онлайн-терапией с психологами

Специалист рассказал, какие преимущества есть у такого формата.

Онлайн-терапия предоставляет больше возможностей для психолога и клиента. Об этом рассказала психолог Ирина Таранова в беседе с 5-tv.ru.

По словам эксперта, очень многие психологи работают в формате онлайн, потому что увидели, что терапия не теряет свою эффективность. Кроме того, подобный формат открывает больше возможностей. В первую очередь, для клиента.

«Потому что клиент, находясь там в любом уголке, вся планета может получить психологическую помощь на том языке, на котором ему удобно», — говорит она.

Помимо этого, не нужно тратить время на дорогу к специалисту. Особенно если, например, он находится в другом городе. Для психолога это также является большим преимуществом — ему ведь тогда необязательно тратить деньги на аренду помещения. Некоторые специалисты еще дают скидку на работу онлайн.

«Если мы говорим про взрослых, то онлайн-формат несильно отличается от обычного. То есть там те же методики работы, то же обсуждение и те же возможности как очно, так и онлайн», — говорит Таранова.

Однако с детской терапией дела обстоят иначе, так как здесь онлайн-формат ограничивает. Например, нет возможности поиграть с ребенком, нет возможности прямого взаимодействия, сложнее установить контакт. К подросткам это также относится.

«С детьми я бы сказала, что онлайн-терапия она не такая эффективная, как очная терапия», — добавляет она.

В связи с этим, психолог рекомендует детям и подросткам заниматься только очно. Что касается риска нарваться на псевдопсихолога онлайн, то в такую ситуацию можно попасть и в живом формате, отмечает Таранова.

Психолог советует обращать внимание на то, какими методами работает психолог. Также обратите внимание на то, какое впечатление на вас производит специалист при знакомстве. После первой консультации подумайте, подходит ли вам этот человек, его методы или направление работы.

Таранова отмечает, что у настоящего психолога должно быть высшее образование в этой сфере. Плюсом будут курсы повышения квалификации, которые посещал специалист. Также можно обратить внимание на опыт и стаж работы. Еще один момент — это отзывы, которые оставляют другие клиенты.

