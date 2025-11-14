Мерц подтвердил, что ЕС готовит новый пакет санкций против России

Мерц: новый пакет санкций против России будет подготовлен в ближайшие недели

Фото: Reuters/Annegret Hilse

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Цель — исключить возможности для обхода санкционных ограничений.

Европейский союз (ЕС) подготовит очередной новый пакет санкций против России в ближайшие недели. Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц в рамках пресс-конференции в Берлине с президентом Кипра Никосом Христодулидисом.

«Мы подготовим новый пакет санкций в рамках Европейского союза в ближайшие недели», — заявил канцлер Германии.

Мерц отметил, что позиция Евросоюза заключается в осуждении обхода санкций, и их цель — добиться полного отсутствия или существенного сокращения таких возможностей.

В европейских государствах, по словам Мерца, убеждены, что текущие санкции якобы продолжают демонстрировать свою результативность.

Ранее, 10 ноября, представитель внешнеполитической службы ЕС Анитта Хиппер сообщила, что Европейская комиссия (ЕК) не может назвать сроки подготовки 20-го пакета антироссийских санкций, но плодотворно над ним работает.

До этого депутат Европарламента Томаш Здеховски заявил в беседе с 5-tv.ru, что в ЕС хотят ускорить обсуждения нового пакета санкций, но примут ли его к концу 2025 года, неизвестно. Он подчеркнул, что решение об утверждении зависит от того, как будут проходить переговоры.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь пояснял, что страны ЕС, по большей вероятности, и дальше будут создавать новые ограничения в отношении россиян, обостряя текущую ситуацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в России визовые ограничения ЕС назвали дискриминационными.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.