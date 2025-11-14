Зеленский призвал поставить Украине больше систем ПВО

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Просьба адресована США и странам Запада.

Большее количество систем средств противовоздушной обороны (ПВО) призвал поставить Украине глава киевского режима Владимир Зеленский. С этим он обратился к западным странам в соцсети X.

По его словам, стране требуется улучшение безопасности ракетами, которые действуют на перехват. Просьбу о содействии Зеленский адресовал к Соединенным Штатам и странам Запада.

«Необходимо усиление защиты дополнительными системами и ракетами-перехватчиками. Европа и США могут помочь», — отметил он в сообщении.

До этого, 10 ноября, Зеленский заявил, что Украина собирается заказать у США 27 зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Он добавил, что государства Европы могли бы позаимствовать Киеву те Patriot, которые есть у них в распоряжении.

Ранее, писал 5-tv.ru, Зеленского подкосил отказ США от помощи Украине. На положение сильно повлиял шатдаун американского правительства. В результате были остановлены и те поставки, которые согласовывались при экс-президенте США Джо Байдене.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.