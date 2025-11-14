Житель Казани притворялся психологом и насиловал женщин

Фото: 5-tv.ru

Четыре года ему удавалось скрываться от закона.

Житель Казани выдавал себя за психолога и, по версии следствия, совершал действия сексуального характера в отношении ряда женщин. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Татарстану.

По данным ведомства, в период с 2020 по 2024 год мужчина представлялся специалистом в области психологии и принимал пациенток, находившихся в уязвимом состоянии. Следствие считает, что, пользуясь их беспомощностью, он изнасиловал или совершил иные действия сексуального характера в отношении пяти женщин.

Помимо этого, установлены эпизоды мошенничества: мужчина, не имея медицинского образования, получал от девяти пациенток деньги якобы за психологическую помощь. Общая сумма составила более 800 тысяч рублей, которыми обвиняемый распорядился по своему усмотрению.

