В Петербурге шестерых мужчин задержали за развращение 13-летней девочки

Трое из них вступали с ней в половой контакт.

В Санкт-Петербурге Следственный комитет задержал шестерых мужчин по обвинению в совершении развратных действий в отношении 13-летней девочки, трое из них подозреваются во вступлении в половой контакт с несовершеннолетней. Об этом сообщили в пресс-службе городского главка СК России.

По информации следствия, с 31 декабря 2024 года по 31 августа текущего года фигуранты вели с девочкой интимную переписку. А также трое из них в квартире на улице Жуковского совершали в отношении нее незаконные действия сексуального характера.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела о половом сношении с лицом, не достигшим 14 лет, и развратных действиях. Мужчины находятся под стражей, им предъявлены обвинения, вскоре суд определит им меру пресечения.

