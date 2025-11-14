Путин присвоил главе «Транснефти» звание Героя Труда России

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

На посту президента компании Токарев с ноября 2007 года.

Звание Героя Труда главе «Транснефти» Николаю Токареву присвоил президент России Владимир Путин. Такой указ опубликовали на официальном сайте правовой информации.

В документе отметили, что награда дана за особые трудовые заслуги перед государством и большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса.

Известно, что Николай Токарев является главой «Транснефти» с ноября 2007 года. В марте 2025 года срок его полномочий продлили еще на пять лет. Под руководством Токарева «Транснефть» построила следующие магистральные нефтепроводы: «Восточная Сибирь — Тихий океан», «Балтийская трубопроводная система — 2», «Заполярье — Пурпе — Самотлор», «Куюмба — Тайшет» и другие.

Будучи президентом «Транснефти», Токарев получил в награду ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени и II степени. Помимо этого, его наградили орденом Дружбы II степени Республики Казахстан и удостоили званием почетного работника нефтепроводной отрасли там же. Еще у него есть два ордена Труда I степени и орден Дружбы Вьетнама.

В период с 2000 года по 2007 годы Токарев был руководителем «Зарубежнефти».

