Супруга экс-мэра Сочи объявила бессрочную голодовку в СИЗО

Фото: Telegram/Суды общей юрисдикции города Москвы/moscowcourts

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Суд отклонил просьбу женщины о неограниченных свиданиях с детьми.

Супруга бывшего главы Сочи Алексея Копайгородского, Янина, начала бессрочную голодовку в следственном изоляторе. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказали ее правозащитники.

Уточнялось, что такое решение женщина приняла после того, как суд отклонил ее просьбу о неограниченных свиданиях с детьми. Согласно информации от адвокатов, Копайгородской разрешили лишь дважды пообщаться с детьми после того, как ее арестовали весной 2025 года. Эти встречи проводились под строгим надзором, с применением прозрачных перегородок, и каждая не превышала часа.

До этого Янина неоднократно настаивала на размещении в ее камере троих несовершеннолетних детей, рожденных в 2021, 2022 и 2023 годах, и требовала обеспечить их совместное пребывание до достижения четырехлетнего возраста. Все ходатайства были отвергнуты.

Алексея Копайгородского задержали 25 сентября в зоне проведения специальной военной операции (СВО), куда он отправился добровольцем. В тот же день его заключили под стражу до 18 ноября. Бывшему мэру Сочи предъявлено обвинение в растрате средств на сумму 3,7 миллиона рублей, однако свою причастность он отрицает. Правоохранительные органы также расследуют его возможную связь с другими правонарушениями, и в случае доказательств будут выдвинуты дополнительные обвинения.

В начале октября судебные органы наложили арест на имущество членов семьи Копайгородского. Позже стало известно, что в уголовном деле фигурируют его супруга, адвокат, учитель и врач. Московский городской суд 15 октября подтвердил законность ареста экс-чиновника.

Генеральная прокуратура РФ 29 октября инициировала судебный процесс по изъятию собственности бывшего мэра Сочи, его близких, а также связанных с ними лиц и компаний. В список были включены пять автомобилей марки Mercedes, премиум-недвижимость рядом с Государственным Эрмитажем в Санкт-Петербурге и в общей сложности 77 объектов имущества. Во время обысков в жилищах семьи правоохранители конфисковали 62,25 миллиона рублей, 40 тысяч долларов США и более двух тысяч евро.

Ранее, писал 5-tv.ru, жену экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского отправили под домашний арест.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.