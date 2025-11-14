В МИД РФ отметили отсутствие перспектив восстановления диалога с Прибалтикой

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Гунеев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

«Прибалтийские режимы» продолжают последовательно реализовывать агрессивную политику в отношении России.

Россия не видит перспектив восстановления диалога со странами Прибалтики. Об этом в рамках брифинга сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Перспектив восстановления диалога (с государствами Прибалтики — Прим. ред.) на данном этапе не просматривается», — подчеркнула дипломат.

По словам Захаровой, «прибалтийские режимы» продолжают последовательно реализовывать агрессивную политику в отношении России. Серия враждебных шагов со стороны Латвии, Литвы и Эстонии привела к сворачиванию ключевых механизмов двустороннего взаимодействия и к полному прекращению межгосударственного диалога.

Кроме того, практически все генеральные консульства России прекратили свою работу в этих странах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Северная Европа и Прибалтика планируют выделить 500 миллионов долларов на военную помощь Украине в рамках инициативы НАТО и США «Список приоритетных потребностей Украины» (PURL). Денежные средства будут направлены на закупку необходимого вооружения, а также военных материалов в США с последующей их отправкой в Киев.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.