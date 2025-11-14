Мыши скребутся: Politico заявила о запущенности резиденции премьера Британии

Фото: www.globallookpress.com/Marcin Nowak

Интерьер в здании давно устарел, а коммуникации периодически барахлят.

Резиденция британских премьер-министров на Даунинг-стрит пребывает в крайне запущенном состоянии. Об этом стало известно из сообщения газеты Politico.

Оказалось, что в здании наблюдаются проблемы с мышами и с перебоями в отоплении.

«Здание раскинулось на четыре этажа с мышами в подвале, сетчатыми занавесками, туалетами, как у бабушки, капризным отоплением и прерывистым телефонным сигналом. Это офис премьер-министра Великобритании», — отметили в публикации.

Один из собеседников источника отметил, что премьер-министр Кир Стармер ненавидит работать на территории резиденции. Помимо этого, еще один чиновник подчеркнул, что у него есть сомнения в стремлении кого-либо из премьеров работать в этом месте.

Душевые в офисе чиновники сравнили с общественным туалетом, упомянув, что отопление постоянно чересчур горячее или холодное. Они заметили, что большинство американцев, заходящих в здание, удивляются общей обветшалости вокруг.

«Шторы немного потерлись, на ковре бывают разрывы, которые временно залатали скотчем, но нормальный ремонт никто так и не сделал», — добавил в беседе с изданием бывший помощник экс-премьера Бориса Джонсона.

