Фото, видео: www.globallookpress.com/Michael Kappeler; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

У ЕС все больше вопросов к киевскому режиму и Зеленскому на фоне коррупционного скандала.

В Брюсселе, похоже, решили пересмотреть свои планы по спонсированию Киева.

Как пишет издание Politico, на фоне недавнего коррупционного скандала в Европе возникло немало вопросов к главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Так, под сокращение может попасть финансирование как раз энергетического сектора страны. Что особенно критично, учитывая постоянные блэкауты по всей Украине.

Более того, претензии к Зеленскому выдвигают и в Верховной Раде. Там просят СБУ официально проверить связи главы киевского режима с бизнесменом Тимуром Миндичем, главным фигурантом расследования Антикоррупционного бюро, подконтрольного напрямую Западу.

Предполагаемых сообщников Миндича, министра юстиции и главу Минэнерго, уже отстранили от должностей. Однако оппозиционная фракция в Раде требует, чтобы весь кабмин теперь ушел в отставку, и собирает за это подписи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.