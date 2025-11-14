Захарова: Россия не располагает данными о гражданах ЮАР на СВО
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Гунеев; 5-tv.ru
Жители республики были якобы направлены в Россию для подготовки в качестве телохранителей.
У России нет информации о гражданах Южно-Африканской Республики (ЮАР), которые якобы оказались в зоне проведения СВО. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.
«Могу сказать, что российская сторона не располагает сведениями об упомянутых гражданах ЮАР, которые якобы были направлены в Россию и далее, как там было сказано, для подготовки в качестве телохранителей, после чего оказались в зоне СВО. Нет у нас таких данных», — заявила дипломат.
Захарова заверила, что при поступлении подобного обращения оно будет рассмотрено в установленном порядке в духе стратегического партнерства между РФ и ЮАР.
