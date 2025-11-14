Лихачев: беспилотники ВСУ пытались атаковать Нововоронежскую АЭС

Фото, видео: © РИА Новости/Ульяна Соловьева; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ряд обломков повредил распределительные устройства.

Около восьми беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ в ночь на 13 ноября попытались атаковать Нововоронежскую АЭС. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев после встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Калининграде.

«Около 8 дронов были направлены, здесь нет никаких сомнений, в сторону Нововоронежской атомной электростанции. Все они были обезврежены, сбиты, однако ряд обломков упал и повредил общие распределительные устройства», — сказал глава «Росатома» в беседе с журналистами.

По словам Лихачева, для профилактики возможной повторной атаки три блока станции были отключены от сети, и она работала на мощности менее 50%. К слову, уже к 11 утра следующего дня станция снова стала работать на прежних показателях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что силы ПВО за ночь сбили 216 украинских дронов над регионами России. Больше всего беспилотников было направлено на Краснодарский край.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.