Бен Аффлек боится, что его дочь Вайолет может раскрыть семейные тайны
Radar Online: Бен Аффлек боится, что его дочь может раскрыть семейные тайны
Фото: www.globallookpress.com/Mimmo Carriero
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Ранее старший ребенок актера выступил с пламенной речью в ООН.
Голливудский актер Бен Аффлек все больше опасается, что его 19-летняя дочь Вайолет, недавно выступившая с пламенной речью в ООН, вскоре начнет публично рассказывать о сложностях в его личной жизни и неудачах в браках. Об этом сообщает Radar Online.
Ранее студентка Йельского университета, старшая дочь Аффлека и актрисы Дженнифер Гарнер, скрывая лицо под маской, призвала мировых лидеров обратить внимание на последствия затяжного COVID и хронических заболеваний.
По словам источников, Бен восхищается решимостью Вайолет, но «его охватывает тревога, что она может рассказать о том, что он пытается сохранить в тайне». Ее настойчивость и готовность бросать вызов авторитетам, по мнению инсайдеров, могут превратиться в откровенные комментарии о жизни семьи Аффлека и Гарнер, включая болезненные моменты их разводов и разрывов отношений с Дженнифер Лопес.
Вайолет уже заявила о «необходимости защищать детей от хронических болезней» и подчеркнула важность права на чистый воздух, рассказывая о собственном опыте постковидного синдрома.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.