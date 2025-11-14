«Твоя роль»: принц Филипп готовил Кейт Миддлтон к роли королевы

Фото: www.globallookpress.com/Stephen Lock /i-Images

С тех пор она придерживается наставлений от дедушки своего мужа.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон получила важный совет от принца Филиппа незадолго до его смерти, который, по словам инсайдеров, до сих пор влияет на ее поведение и укрепляет репутацию как будущей королевы. Об этом сообщает Radar Online.

Филипп, скончавшийся в апреле 2021 года в возрасте 99 лет, акцентировал внимание на том, что Кейт должна понимать разницу между личной славой и публичной ролью.

«Если ты думаешь, что внимание приковано к тебе лично, то у тебя будут проблемы. В центре внимания твоя роль, то, что ты делаешь, то, что ты поддерживаешь. Это не связано с тобой как с личностью. Ты не знаменитость. Ты представляешь королевскую семью», —сказал он.

По словам инсайдеров, герцог Эдинбургский научил Кейт не смотреть в камеру во время интервью — как это делала покойная королева Елизавета. С тех пор Миддлтон строго придерживается этого правила и сосредотачивается на сути своей роли, а не на себе лично.

Королевские источники отмечают, что Филипп хотел, чтобы у Кейт была «броня» — дисциплина и самообладание, а не высокомерие или показная демонстрация статуса.

Именно благодаря его советам она смогла стать сдержанной и уверенной в себе, что вызывает уважение внутри королевской семьи и делает ее идеальной кандидатурой на роль будущей королевы.

Инсайдеры добавляют, что Миддлтон всегда понимает свое место и сосредотачивается на служении монархии, а не на собственной славе, что полностью соответствует наставлениям принца Филиппа и традициям британской королевской семьи.

