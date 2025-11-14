Шутки ради: мужчина попытался проглотить бургер целиком и оказался в реанимации

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Инцидент произошел во время ужина с друзьями.

В Греции 22-летний мужчина попал в реанимацию после того, как «ради шутки» проглотил целый бургер, не разжевывая его. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел 13 ноября в Коропи, когда молодой человек ужинал с друзьями. Он попытался проглотить бургер целиком, объясняя это забавой. Друг пострадавшего рассказал, что мужчина, подавившись, начал паниковать и упал на пол.

«У него была что-то вроде панической атаки. Он встал и отошел немного в сторону, мы подумали, что он собирается выплюнуть еду, и не хотели, чтобы он испачкал других», — объяснил он, рассказывая, почему помощь не была оказана сразу.

Сообщается, что мужчина перестал дышать на две минуты, а врачи зафиксировали серьезные повреждения жизненно важных органов. В настоящее время он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, а его состояние остается критическим.

Президент Всегреческой федерации работников государственных больниц Михалис Яннакос подчеркнул, что спасение пациента зависит только от чуда, так как кислородное голодание мозга могло вызвать непоправимые повреждения. Бывший президент Ассоциации врачей больниц Матина Пагони добавила, что у мужчины серьезные проблемы с мозгом, почками и другими органами.

Полиция заявила, что запросит записи с камер видеонаблюдения ресторана, чтобы выяснить, не подстрекал ли кто-либо молодого человека к опасному поступку.

