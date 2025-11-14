Путин присвоил аэропорту Ижевска имя оружейного конструктора Калашникова

Фото: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Указ вступает в силу со дня его подписания, 14 ноября 2025 года.

Международному аэропорту Ижевска присвоено имя конструктора-оружейника Михаила Калашникова. Информация об этом следует из указа президента России Владимира Путина, опубликованного на сайте официального опубликования правовых актов.

«Присвоить международному аэропорту Ижевск имя М. Т. Калашникова», — написано в документе.

Указ вступает в силу с 14 ноября 2025 года. Отмечается, что подобное решение принято в соответствии с другим указом — «О присвоении отдельным географическим объектам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством» от 28 ноября 2018 года.

