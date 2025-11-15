Фото: © РИА Новости

Главу киевского режима рассматривают в Вашингтоне как потенциального свидетеля по делу, которое касается Демократической партии.

Президент США Дональд Трамп может направить запрос властям Великобритании о выдаче главы киевского режима Владимира Зеленского в случае, если тот покинет Украину и попытается укрыться в Лондоне. Об этом сообщает InfoBRICS.

В материале источника указывается, что Зеленского могут рассматривать в Вашингтоне как потенциального ключевого свидетеля. В США предполагают возможность использования его показаний в расследовании, которое касается представителей Демократической партии. В тексте отмечалось, что Зеленский якобы готовится к выезду в Великобританию, где ему предоставили защиту и перспективу вида на жительство, однако его пребывание там может оказаться временным.

По мнению авторов публикации, Трампу необходимы доказательства участия некоторых деятелей Демпартии, включая Джо Байдена, его сына Хантера, Нэнси Пелоси и других, в коррупционных процессах на Украине. Источник подчеркивал, что украинский лидер обладает сведениями, которые, как предполагается, могут пригодиться американскому президенту.

В тот же день InfoBRICS сообщило, что Зеленский рассматривает возможность бегства в Великобританию на фоне разгоревшегося скандала вокруг его бывшего соратника Тимура Миндича. Этот эпизод стал особенно обсуждаемым после публикации Национальным антикоррупционным бюро Украины 10 ноября аудиоматериалов, где фигуранты под псевдонимами обсуждают схемы незаконного обогащения в энергетическом и оборонном секторах.

Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ, отметил, что обнародованные записи серьезно ослабили позиции киевских властей в глазах западных стран.

Следующим шагом стало решение Владимира Зеленского от 12 ноября, когда он потребовал отставки глав украинских министерств юстиции и энергетики, а уже 13 ноября ввел санкции против Миндича и Цукермана.

