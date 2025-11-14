На певца Александра Серова подали в суд из-за воспитания детей

Фото: www.globallookpress.com/Petrov Sergey

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Завершилось рассмотрение иска о разделе имущества.

Московский суд частично удовлетворил иск о разделе имущества, который был подан в отношении народного артиста РФ, певца Александра Серова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы, размещенные в базе суда.

Как уточняет агентство, ранее в том же суде уже рассматривались претензии к артисту, связанные с вопросами воспитания ребенка. Эти данные также фигурировали в опубликованных документах, которые касались семейных споров, затрагивающих Серова. Новое же производство было связано с имущественными разногласиями.

Согласно материалам суда, иск о разделе имущества поступил в феврале 2025 года. После нескольких месяцев изучения обстоятельств и разбирательств 13 ноября инстанция вынесла решение, признав требования заявителя частично обоснованными. Конкретные детали судебного акта в материалах не раскрываются.

Ранее Серов поделился воспоминаниями о своей первой встрече с балериной Анастасией Волочковой. В интервью федеральному телеканалу он рассказал, что эпизод произошел около двух десятилетий назад и оставил у него крайне неоднозначное впечатление.

По словам исполнителя, во время рабочих переговоров балерина повела себя настолько неожиданно, что он сразу сделал выводы о характере собеседницы. Серов отметил, что поведение артистки показалось ему чрезмерным и выбивающимся из рамок деловой обстановки.

Он также высказал мнение, что у Волочковой могут быть внутренние проблемы, которые влияют на ее манеру общения. По словам певца, его оценка сложилась давно и с тех пор не изменилась.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.