«Меня зовут Дональд»: Трамп прервал работу ради общения с детьми
Фото: Reuters/Jonathan Ernst
Многих удивила мягкая сторона президента.
Президент США Дональд Трамп сделал паузу в напряженном рабочем дне в Овальном кабинете, чтобы лично встретить пришедших детей, раздать им подарки и представиться. Об этом сообщает New York Post.
Детьми оказались внуки журналистки Салены Зито. Трамп улыбается ребятам и предлагает им монетки и ручки.
«Меня зовут Дональд. Хорошо, вам нужна ручка?» — сказал американский лидер.
Трогательный момент был снят на видео и опубликован советником по коммуникациям Марго Мартин в социальной сети X.
Короткий ролик, просмотренный сотни тысяч раз всего за несколько часов, показал более мягкую сторону президента и принес нотку позитива после приостановки работы правительства. Комментаторы отмечали душевность момента.
«Это дедушка, который занимается дедушкиными делами. Доброта выше политики», — написали пользователи сети.
Ранее в этом году Трамп также взаимодействовал с детьми на Пасху, раскрашивая яйца вместе с юными сторонниками.
