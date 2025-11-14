Туризм эмоций: Левицкий об особенностях проекта «Белый мыс. Винный город»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Комплекс может быть запущен уже к следующему летнему сезону.

Российский проект по развитию винного туризма «Белый мыс. Винный город» отличается рядом ключевых особенностей. Подробнее об этом рассказал известный ресторатор и руководитель проекта Дмитрий Левицкий в рамках IV Российского винодельческого форума.

Данный комплекс на побережье Черного моря обещает стать уникальным центром винной культуры. Его площадь — 40 тысяч квадратных метров. В своем выступлении Левицкий подчеркнул, что проект ориентирован не только на профессионалов индустрии, но и на обычных посетителей, в чем его неоспоримое преимущество.

«Это место, где твой бокал всегда наполовину полон. Мы ставим перед собой задачу влюблять человека в вино, даже если он предпочитает пиво или крепкий алкоголь», — пояснил он.

Комплекс включает огромную винотеку с коллекцией ведущих российских винодельческих компаний, ивент-холл для мероприятий, интерактивный музей русского виноделия, винную школу в партнерстве с «Simple Wine» и лабораторию.

Левицкий выразил надежду на запуск проекта к следующему летнему сезону. Также ресторатор поделился своим взглядом на винный туризм, заметив его основные отличия от эногастрономического. По мнению эксперта, вино можно приобрести в любом магазине или ресторане, поэтому туризм должен предлагать не продукт, а эмоции и впечатления.

«Винный туризм — это все-таки туризм развлекательный. Мы должны дать туристу эмоцию, продать повод. Большинство приезжают не за бутылкой, а за опытом», — подчеркнул он.

Левицкий высказался против однообразия существующих винных туров в России, где дегустации часто повторяются. Он призвал винодельни создавать «шоу» с фотозонами, запоминающимися событиями и правильным приемом гостей.

«Я приехал в Геленджик и поехал по винодельням. На третий день у меня каша в голове — все смешалось. Шоу разное я запомнить смогу, а вкусы — нет», — рассказал Левицкий.

Модератор винного форма отметил, что данный подход соответствует «науке впечатлений», в котором важнее экономика эмоций.

Ранее, писал 5-tv.ru, руководитель правления Ассоциации виноградарей и виноделов (АВВР) Жанна Беловол дала высокую оценку закону о развитии виноделия в России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.