Россия и Таджикистан будут расширять сотрудничество

С визитом в республике находится председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, она участвует в работе Межпарламентской ассамблеи стран СНГ.

Расширение сотрудничества России и Таджикистана обсуждают сейчас в Душанбе.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с президентом этой республики Эмомали Рахмоном. Спикер верхней палаты напомнила об октябрьском визите президента РФ Владимира Путина в Таджикистан. Тогда стороны подписали 16 документов, в том числе Совместное заявление об углублении отношений стратегического партнерства.

«Мы сделаем все для законодательного обеспечения принятых решений там, где это необходимо, и делаем это быстро, синхронизируем наши действия, чтобы достигнутые договоренности как можно быстрее заработали», — отметила Валентина Матвиенко.

Валентина Матвиенко возглавляет российскую делегацию, которая участвует в работе Межпарламентской ассамблеи стран СНГ. Выездная сессия проходит в Душанбе. Среди ключевых тем — обмен опытом в сфере законодательства, цифровизации, поддержки предпринимательства и социальной политики.

