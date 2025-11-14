Есть жалоба: с какой просьбой Саакашвили обратился к Зеленскому

Фото, видео: www.globallookpress.com/Jaap Arriens; 5-tv.ru

Бывший президент Грузии выдал сразу несколько заявлений.

Из политического забвения сегодня внезапно вернулся бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

Он выдал сразу несколько заявлений, когда его вновь перевели после лечения из больницы в тюрьму. До сих пор считающий себя украинским политиком, Саакашвили сразу пожаловался на якобы суровые условия заключения. И написал обращение к главе киевского режима Владимиру Зеленскому.

В нем он попросил признать его неким «гражданским пленным». Судя по всему, таким образом он хочет выйти на свободу и попытаться вернуться на Украину. Впрочем, у Зеленского сейчас и без него проблем хватает.

Ранее 5-tv.ru писал, что в обращении к Зеленскому Саакашвили отметил, что в 2019 году тот помогал ему восстановить украинское гражданство. Теперь он просит внести свое имя в перечень гражданских лиц, которых, по его словам, удерживают грузинские власти.

