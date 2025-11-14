Мать катала трехлетнего сына на качелях 44 часа, пока мальчик умер

Фото: www.globallookpress.com/Cover Images

Ей удалось избежать тюрьмы.

В американском штате Мэриленд 24-летняя женщина катала своего трехлетнего сына на качелях в парке почти двое суток, что в итоге привело к его смерти. Об этом сообщает Mirror.

По данным полиции, мальчик скончался от обезвоживания и переохлаждения. Как уточняется, женщина посадила сына на качели в парке утром и начала его катать. Но в ночные часы температура опустилась до 10 °C. Она продолжала раскачивать сына в течение 44 часов.

Эксперты отмечают, что женщина страдала шизофренией, что могло исказить ее восприятие реальности. Фил Маклауд, специалист по психическому здоровью, рассказал, что тяжелое психическое состояние в сочетании с родительским стрессом могло привести к трагическому исходу.

«Шизофрения может полностью изменить восприятие реальности, и без должного лечения повседневные задачи становятся непосильными. Уход за ребенком для больного человека может стать трагически опасным», — отметил он.

Судебные документы показывают, что мать ранее испытывала нервные срывы, и ее психическое состояние серьезно осложняло выполнение родительских обязанностей. Женщина избежала тюремного заключения и была обязана соблюдать режим приема лекарств и посещать психиатра.

Родственники злоумышленницы создали благотворительный фонд в память о погибшем мальчике, чтобы привлекать внимание к проблемам психического здоровья и поддержке людей с психическими расстройствами.

