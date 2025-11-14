Набиуллина назвала ошибкой сигнал о смягчении ДКП в 2024 году

Набиуллина назвала ошибкой сигнал ЦБ о смягчении ДКП в 2024 году

Глава Центробанка отметила, что помимо самих решений по ставкам, необходима коммуникация.

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина 14 ноября на Конгрессе финансистов Казахстана — 2025 сообщила, что регулятор в 2024 году допустил ошибку в коммуникациях по ключевой ставке, дав рынку сигнал о возможном смягчении политики.

Она пояснила, что спустя некоторое время ЦБ увидел последствия: на фоне мягкой бюджетной и мягкой денежно-кредитной политики спрос начал расти значительно быстрее, чем производственные возможности экономики. По словам Набиуллиной, разрыв между спросом и предложением выразился в ускорении инфляции, которая стала выходить за рамки устойчивых темпов.

Глава регулятора напомнила, что в середине 2023 года при сохранявшейся мягкой политике текущая инфляция находилась на уровне около 2,5% в годовом выражении, однако спустя полгода при усилившемся разрыве показатель поднялся до двузначных значений.

Набиуллина подчеркнула, что нарушение баланса между спросом и предложением неизбежно приводит к ускорению инфляции, а Центробанк заинтересован в росте благосостояния граждан, увеличении реальных доходов и создании для бизнеса устойчивых и предсказуемых условий на долгую перспективу.

Она также напомнила, что ранее ЦБ придерживался жесткой ДКП, но с лета текущего года начал ее постепенно смягчать, стремясь делать это максимально аккуратно и без резких шагов.

