Обрубить корни привязанности: психолог о способах выхода из токсичных отношений

Процесс трудный, однако приводит к обретению любви к себе.

Выход из токсичных отношений с партнером — непростая, но решаемая задача. Психолог Екатерина Лукашкина в беседе с 5-tv.ru назвала пять основных действий для того, чтобы правильно закончить такой контакт.

По словам специалиста, это не быстрый процесс, поэтому восстановить контроль над своей жизнью и преодолеть эмоциональную зависимость получится только после приложенных усилий.

Эксперт отметила, что первый шаг — признание проблемы. Вместо вопроса: «Почему партнер так поступает?» нужно спросить себя: «Почему я позволяю это с собой делать? Что во мне откликается на эту боль и почему я ее терплю». Такой подход смещает фокус с партнера на собственные паттерны поведения.

Вторым этапом станет работа с гложущим чувством вины. Токсичные отношения часто держатся на манипуляциях, где партнер внушает, что жертва «недостаточно хороша» и несет ответственность за скандалы. Лукашкина посоветовала отделять свою ответственность от чужой.

«Вы не отвечаете за чувства, гнев и неспособность партнера справляться с реальностью. Ваша вина — это клей, скрепляющий отношения, и ваша задача — распознать этот механизм», — добавила она.

Третий шаг — эмоциональная сепарация. Прежде чем уйти физически, необходимо дистанцироваться: перестать делиться глубокими переживаниями, которые могут быть использованы против вас, и создать «психологическую крепость» — внутреннее пространство, недоступное партнеру.

Четвертый шаг, параллельный всем предыдущим, — поиск внешней опоры. Собеседник посоветовала рассказать о ситуации доверенному человеку или обратиться к психологу.

«Озвучив боль, вы лишаете ее власти. Специалист поможет увидеть корни привязанности к боли и станет поддерживающей фигурой, возможно, замещающей отсутствие таковой в детстве», — пояснила Екатерина.

Акт ухода является пятым и завершающим шагом. В этот момент внутренняя работа уже проделана, физический разрыв становится осознанным решением, а не бегством. Психолог предупредила о «синдроме отмены», при котором психика может требовать привычной «дозы боли», но это обычное явление, схожее с болезнью, которую нужно пережить ради свободы и возвращения к настоящему себе.

Лукашкина подчеркнула, что данный процесс трудный, однако приводит к обретению доброты, внимания и любви к себе. Эксперт дала совет не игнорировать признаки токсичности — постоянные манипуляции, унижения, потерю самооценки и своевременно обращаться за помощью.

Ранее, писал 5-tv.ru, психолог назвала признаки абьюзивных отношений.

