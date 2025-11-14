Театрально и кроваво: названа самая жестокая казнь в истории мира

Фото: www.globallookpress.com/Vincenzo Labella

У нее есть две версии, но обе объединяет жуткая деталь.

Историк Александр Меддингс, посвятивший годы изучению самых жестоких смертей в разные жпохи, назвал казнь императора Калигулы одной из самых ужасных в истории человечества. Об этом сообщает Mirror.

По его словам, все версии его смерти содержат одинаково жуткую деталь — отрубление гениталий. Калигула, правивший Римом с 37 года нашей эры, встретил свою смерть 24 января 41 года во время Палатинских игр. Заговорщики, которым он доверял, напали на него прямо под театром.

По словам Меддингса, согласно Светонию, существует две версии гибели императора:

В первой версии префект претория Кассий Херея подкрался к Калигуле сзади, пока тот общался с мальчиками из Азии, готовившимися выступать, и перерезал ему горло, в то время как народный трибун Корнелий Сабин пронзил императора мечом спереди. Во второй версии финал был более театральным: Сабин спросил у Калигулы военный пароль, на что тот ответил «Юпитер!». После этого Херея подошел сзади и разрубил императору челюсть. Калигула продолжал кричать и сопротивляться, пока остальные заговорщики добили его.

В обоих случаях в финале заговорщики отрубили императору гениталии. После убийства Калигулы они также убили его жену и маленькую дочь, полагая, что ребенок унаследовал жестокий нрав отца. Девочке размножили голову об стену.

Меддингс отмечает, что смерть Калигулы, несмотря на жестокость правления, поражает сочетанием мучений и театральности, что делает ее одной из самых ужасных казней в истории.

Калигула был известен как жестокий и эксцентричный правитель, считающийся тираном и даже безумцем. Он пришел к власти после смерти Тиберия, начав правление с отмены непопулярных и репрессивных мер своего предшественника, но затем его политика стала более деспотичной и самоуправной, что вызвало конфликт с сенатом.

