Не в курсе? Мать Лерчек прокомментировала четвертую беременность дочери

Мать Лерчек отказалась комментировать четвертую беременность дочери
Личность отца ребенка пока не раскрывается.
Блогер Лерчек, настоящее имя которой Валерия Чекалина, находящаяся под домашним арестом из-за уголовного дела, беременна в четвертый раз. Грядущее пополнение в семье в беседе с изданием Super.ru прокомментировала мать инфлюенсера Эльвира Феопентова.
В разговоре с корреспондентом она отметила, что не собирается прояснять ситуацию.
«Не буду ничего комментировать, не звоните мне, пожалуйста», — сказала женщина.
В свою очередь пиар-менеджер Лерчек тоже решила не раскрывать детали. Она отметила кратко: «Без комментариев».
О беременности Валерии Чекалиной информагентству РИА Новости рассказал близкий к знаменитости источник. К личному делу блогера приложили справку от ее врача-гинеколога.
Уголовное дело о незаконном выводе более 250 миллионов за границу против Валерии и ее бывшего мужа Артема Чекалина возбудили в октябре 2024 года.
Во время допроса Чекалина признала вину, но будучи в суде отреклась от своих слов. В данный момент на имущество подозреваемой наложен арест. Денежные средства на счетах сетевой знаменитости заблокированы. Общая сумма задолженности Чекалиной перед налоговой — 168 миллионов рублей.
Ранее 5-tv.ru писал, что Чекалины предстанут перед судом за вывод 250 миллионов рублей за границу.
