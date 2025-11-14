Капсула с экипажем китайского корабля «Шэньчжоу-20» вернулась на Землю
Астронавты должны были приземлиться еще 5 ноября.
Капсула китайского корабля «Шэньчжоу-20», на борту которой находились три тайконавта, вернулась на Землю после того, как посадка была отложена из-за столкновения с космическим мусором. Об этом сообщает центральное телевидение КНР.
Экипаж успешно приземлился на полигоне Дунфэн в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.
В капсуле ранее были обнаружены «крошечные трещины» в одном из небольших иллюминаторов. Из-за этого корабль признали небезопасным для посадки экипажа.
«Капсула не соответствует требованиям безопасности для возвращения экипажа. „Шэньчжоу-20“ останется на орбите и продолжит проводить эксперименты», — заявили в CMSA.
Возврат тайконавтов должен был состояться еще 5 ноября после шестимесячной миссии на станции «Тяньгун».
