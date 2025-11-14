Суд приговорил к 8 годам колонии рэпера Obe1Kanobe за создание наркоплантации

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Проскурина; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Защита фигуранта намерена обжаловать приговор.

Рэпера Никиту Вартикова, известного под псевдонимом Obe1Kanobe, осудили за производство наркотиков. Соответствующие кадры из зала суда публикует 5-tv.ru.

Видновский городской суд признал виновным музыканта и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима за создание наркоплантации. Известно, что запрещенное производство происходило в съемной квартире исполнителя.

До этого прокурор ходатайствовал об избрании наказания в виде 11 лет колонии строгого режима. При этом сам Вартиков заявлял, что обвинение построено на домыслах и никаких оснований не имеет. Теперь его защита намерена обжаловать приговор.

Про задержание уже судимого ранее 39-летнего исполнителя стало известно 28 марта 2025 года. В его квартире нашли самодельный парник, где выращивались наркосодержащие растения — 22 горшка с коноплей, и специальное оборудование для этого. Однако в дальнейшем число горшков уменьшилось до семи.

Ранее, писал 5-tv.ru, рэпер Obe1Kanobe раскаялся в содеянном в суде. Он заявлял, что 4 декабря у него в планах проведение свадьбы в СИЗО, и что ради избранницы готов исправиться.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.