Пожарным в зоне СВО могут присвоить статус ветеранов боевых действий

Помогают в ликвидации возгораний на этих территориях не только муниципальные спасатели, но и добровольческие отряды.

Предоставить статус ветеранам боевых действий пожарным, работающим в зоне СВО и прилегающим к ней территориям, предложила партия «Справедливая Россия». Об этом «Известиям» сообщил ее лидер Сергей Миронов.

«Предлагаем предоставить статус ветерана и инвалида боевых действий участникам муниципальной и добровольной пожарной охраны. Тем, кто участвовал в тушении пожаров, эвакуации, разборе завалов, выполнении различных задач по спасению жизни и здоровья людей в районах, прилегающих к территориям проведения СВО с 24 февраля 2022 года», — пояснил Миронов.

В приграничных регионах — Белгородской, Брянской и Курской областях — кроме муниципальных спасательных бригад действуют и добровольческие отряды. Они регулярно участвуют в ликвидации возгораний после обстрелов ВСУ.

Глава «Справедливой России» отметил, что своим самоотверженным трудом они заслужили получение этого почетного статуса.

Ветеранам боевых действий предоставляется ряд льгот, в том числе и коммунальных, медицинских и трудовых. А также они получают ежемесячную выплату.

